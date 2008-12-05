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Spor

Beşiktaş moral arıyor

Geçen hafta derbide F.Bahçe'ye kaybeden Beşiktaş, bugün İnönü Stadı'nda saat 19.00'da Ankaraspor ile karşılaşıyor

05 Aralık 2008 02:00


Geçen hafta derbide F.Bahçe'ye kaybeden Beşiktaş, bugün İnönü Stadı'nda saat 19.00'da Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Süper Lig'de bugün Ankaraspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet.

Derbi maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilerek zirve yarışında yara alan siyah-beyazlılar, özellikle deplasman maçlarında başarılı sonuçlar alan sezonun flaş takımlarından Ankaraspor'u mağlup ederek, moral bulmak amacında.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Cisse ile menisküs ameliyatı için Almanya'da bulunan Aydın Karabulut, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Gökhan Zan ve Seric ise sakatlıklarının ardından, ancak dün koşulara başlayabildi.

BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem İlker Meral yönetecek.

Beşiktaş'ın sahaya; Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Ekrem Dağ, Uğur İnceman (Serdar Kurtuluş), Delgado, Tello, Holosko ve Nobre onbiri ile çıkması bekleniyor.

Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste kazanarak zirve ortakları arasına giren Ankaraspor ise son 3 haftadır galibiyet yüzü görmedi.

Baki Mercimek'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Ankaraspor'un Beşiktaş karşısına; Senecky, Erhan Güven, Muhammet Hanefi, Ediz Bahtiyaroğlu, Uğur Demirkol, Mehmet Çakır, Theo Weeks, Özer Hurmacı, Adem Koçak, Murat Tosun (Neca) ve De Nigris (Konate) onbiri ile çıkması bekleniyor.

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