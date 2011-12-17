-Beşiktaş Milangaz: 73 - Galatasaray Medical Park: 65 İSTANBUL (A.A) - 17.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki derbi karşılaşmasında Beşiktaş Milangaz, Galatasaray Medical Park'ı 73-65 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Milangaz, 7. dakikayı 6 sayı farkla 21-15 önde geçti. Ancak Ender'in dış atışlardan ve pota altından kazandırdığı basketlerle oyunda tutunan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada ilk kez öne geçti (22-21) ve Andric'in son saniye basketiyle de ilk periyotu 24-22 üstün tamamladı. İkinci periyota da istekli başlayan Beşiktaş Milangaz, Erceg ile Hawkins'in sayılarıyla Galatasaray Medical Park karşısında oyunu domine etti. İstediği gibi hücum edemeyen ve şut yüzdesini yükseltemeyen sarı-kırmızılı ekip, Tutku ve Lakovic'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle oyunda kalırken, ilk periyotta olduğu gibi yine Andric'in son saniye basketiyle devreyi 39-38 galip kapatan taraf oldu. Kadrosundaki eksikler nedeniyle rotasyonda sıkıntı yaşamasına rağmen Beşiktaş Milangaz, Galatasaray Medical Park'a karşı dirençli oyununu ikinci yarıya da taşıdı. Serhat, Bonsu, Hawkins ve Can'la sayılar bulan siyah-beyazlılar, 26. dakikada 9 sayılık farka ulaştı (52-43). Üçüncü periyotun önemli bölümünde beklenenin çok altında bir performans sergileyen Galatasaray Medical Park, farkın 9 sayıya çıkmasının ardından Shumpert'ın üst üste basketleriyle yeniden oyunu dengeleyerek, farkı 1 sayıya (52-51) kadar düşürdü. Ancak Erceg'in 3 sayılık basketleriyle toparlanan Beşiktaş Milangaz, son periyota 59-51 önde girdi. Düşük şut yüzdeli oyununu son periyotta sürdüren Galatasaray Medical Park, Beşiktaş Milangaz'da Erceg, Hawkins ve Bonsu'yu da durduramayınca, siyah-beyazlılar 36. dakikada 16 sayılık (69-53) farka ulaştı. Shumpert, Shipp ve Ender'in çabalarıyla son 1 dakikaya girilirken farkı 8 sayıya (71-63) indiren sarı-kırmızılılar, devamını getiremedi ve derbi maçın galibi 73-65'lik skorla Beşiktaş Milangaz oldu. Bu sonuçla Galatasaray Medical Park, Beko Basketbol Ligi'nin 10. haftasında 2. yenilgisini alırken, Beşiktaş Milangaz ise galibiyet sayısını 8'e çıkardı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Murat Biricik xxx, Halil Baldemir xxx, Ahmet Ersan Ergüler xxx Beşiktaş Milangaz: Can xxx 14, Serhat xx 3, Hawkins xxx 21, Ersin Dağlı xx 6, Bonsu xx 12, Erceg xxx 17, Kartal x, Barış x Galatasaray Medical Park: Lucas x, Ender xx 14, Shipp xx 6, Furkan xx 10, Songaila xx 4, Shumpert xx 11, Caner x, Andric xx 7, Lakovic xx 5, Tutku xx 8, Cevher x 1. Periyot: 22-24 Devre: 38-39 3. Periyot: 59-51