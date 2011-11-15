-Beşiktaş Milangaz: 103 - Armia: 82 İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Basketbolda FIBA Eurochallenge Kupası B Grubu'nda Beşiktaş Milangaz, 2. hafta mücadelesinde Gürcistan'ın Armia takımını 21 sayı farkla 103-82 yendi. Beşiktaş Milangaz, hücumlarda ilk atışları kaçırmasına rağmen ikinci topları iyi değerlendirdi ve Kemp'in basketleriyle 4. dakikada 9-5 üstünlük yakaladı. Ancak ev sahibi takım, atletik rakibi karşısında istediği savunmayı yapamadı ve 5. dakika 10-10 beraberlikle geçildi. Yıldız oyuncuları Williams, Kemp ve Semih ile skor bulan siyah-beyazlı takım, bir kez daha üstünlük sağladı ve 8. dakikada Semih'in smaç basketiyle 8 sayılık fark (23-15) yakalayıp ilk çeyreği de 25-20 önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 2. periyotta savunmada sürekli strateji değiştirdi. Alan savunmasıyla rakibin dengesini bozan Beşiktaş Milangaz, zaman zaman da önde baskı yaparak rakibi top kayıplarına zorladı. Williams ile hücumda etkili olan ev sahibi takım, Hawkins'in üçlüğüyle 17. dakikada farkı 16 sayıya (49-33) çıkardı. Beşiktaş Milangaz'ın kısa süreli bocalamasında 8-2'lik seri yakalayan Armia son dakika içinde farkı 10 sayıya (51-41) indirdi. Ancak siyah-beyazlı ekip, Hawkins ile sayılar bularak ilk yarıyı 55-41 önde tamamladı. Ev sahibi takımda Williams (17), Semih (14) ve Kemp (11) ilk yarıda toplam 42 sayı üretti. Beşiktaş Milangaz, Kemp'in basketiyle 22. dakikada farkı 17 sayıya (60-43) çıkardı. Ancak Richardson ile basketler bulan Armia, 2 dakika içinde 10-0'lık seri yakalayarak 24. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) indirdi. Semih'in basketiyle skor sıkıntısını gideren Beşiktaş Milangaz, Williams ve Hawkins ile basketler bularak farkı yine açtı ve 3. periyodu 80-61 önde geçti. Beşiktaş Milangaz, son periyotta iyi oyununu sürdürdü farkı 24 sayıya kadar (101-77) çıkardığı mücadeleyi 103-82 kazandı. Siyah-beyazlı takımda, Deron Williams 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bu oyuncunun yanı sıra Semih Erden, Kemp, Hawkins ve Ersin Dağlı çift haneli sayılara ulaştı. Kenardan gelen Hawkins 17 sayı üretti. B Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'nın ZZ Leiden takımını deplasmanda 86-58 mağlup eden Beşiktaş Milangaz, böylece grubundaki ikinci maçını da kazanmış oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, salonun büyük bölümünü doldururken, 100 kadar Armia taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı izledi. Salon: Beşiktaş Milangaz Hakemler: Milan Mazic (Sırbistan) xxx, Ongjen Jokic (Karadağ) xxx, Alakbar Hasanov (Azerbaycan) xxx Beşiktaş Milangaz: Williams xxxx 31, Can Akın x, Kemp xxx 18, Erceg xx 4, Semih xxx 20, Ersin Dağlı xx 10, Hawkins xxx 17, Mehmet Yağmur x 3, Barış x Armia: Diaz xx 12, Gaines xxx 13, Richardson xxx 20, Thomas xxx 20, Kjellbom xxx 12, Sakvarelidze x 5, Babiashvili x, Kvimsadze x 1. Periyot: 25-20 Devre: 55-41 3. Periyot: 80-61