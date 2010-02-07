Beşiktaş, Mersin Belediye'yi farklı yendi: 91-73

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 91-73 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, Cevher ve Baxter'in basketleriyle 3. dakikada 9-0 öne geçti. Konuk takım, Asım ile pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışırken, siyah-beyazlı takım, etkili oyununu devam ettirerek, 8. dakikada 17-7 ile üstünlüğünü sürdürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin savunmada zayıf kaldığı ilk periyodu ev sahibi takım, 19-11 önde bitirdi.



İkinci periyoda 6-0'lık seri ile başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13. dakikada farkı 2 sayıya (19-17) indirirken, siyah-beyazlı takım, pota altında Baxter, dış atışlarda da Newley ile üst üste basketler bularak, 18. dakikada skoru 35-28 yaptı. Beşiktaş Cola Turka, özellikle dışardan yaptığı birçok atıştan yararlanamayan rakibi karşısında, ilk yarıyı da 37-31 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 14-2'lik bir seri bularak, 25. dakikaya girilirken farkı 16 sayıya (51-35) çıkardı. Konuk takım, Grier'in etkili mücadelesiyle oyundan kopmamaya çalışırken, rakibinin savunmasını aşmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, dış atışlardaki yüksek yüzdeli oyununu sürdürerek, son periyoda 62-50 üstün girmesini bildi.



Önemli oyuncuları Cevher ve Engin'in sakatlanıp, oyun dışı kaldığı için değişim yapma şansı azalan Beşiktaş Cola Turka karşısında son periyoda iyi başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 34. dakikada farkı 6 sayıya (66-60) indirdi. Ancak siyah-beyazlı takım, bireysel özellikleri yüksek oyuncularıyla rahat bir şekilde skor bularak, 38. dakikada 83-65 öne geçti. Baxter'in müthiş bir performans ortaya koyduğu mücadelede Beşiktaş Cola Turka, baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 91-73 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 32 sayı ile Baxter olurken, siyah-beyazlı takım dış atışlarda rakibine büyük üstünlük sağladı. Ev sahibi takım, dışardan yaptığı 23 atıştan 14 tanesini (yüzde 60,9) sayıya çevirirken, konuk takım 19 atıştan sadece 4 tanesini (yüzde 21,1) potaya isabet ettirdi.



Beşiktaş Cola Turka'nın iki önemli oyuncusu Cevher Özer ile Engin Atsür sakatlanarak, karşılaşmaya devam edemedi.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 91 - MERSİN BB: 73



Salon: BJK Cola Turka



Hakemler: Recep Ankaralı xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Aydın Karaçam xx



Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 17, Engin xx 6, Newley xxx 17, Baxter xxxx 32, Cevher x 3, Adem xx 5, Likholitov x, Haluk xx 9, Kerem x, Muratcan x 2



Mersin Büyükşehir Belediyesi: James xx 13, Baron xx 11, İnanç x 5, Nikoliç x 7, Asım xx 10, Altan x 5, Grier xxx 16, Onur x, Nedim x 6, Emre x



1. Periyot: 19-11

Devre: 37-31

3. Periyot: 62-50



5 faul ile çıkan: 39.28 Baron (Mersin Büyükşehir Belediyesi)

