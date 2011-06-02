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Spor

BEŞİKTAŞ MEHMET AKYÜZ İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A)

02 Haziran 2011 22:03

-BEŞİKTAŞ MEHMET AKYÜZ İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Beşiktaş Kulübü, Bank Asya 1. Lig ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolcu Mehmet Akyüz'ün transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulübü oyuncusu Mehmet Akyüz'ün transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır'' denildi. Galatasaray'ın da renklerine katmak için girişimlerde bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu, forvet mevkisinde görev alırken, geride kalan sezonda Bank Asya 1. Lig'de 14 gol kaydetti. Transferin hızlı takımı Beşiktaş, yaklaşık bir saat önce de Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Sidnei Rechel Da Silva Junior'un kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

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