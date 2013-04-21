Beşiktaş, Manisa'da yıkıldı

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, ligin 30. hafta maçında Akhisar Belediyespor ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.

Ligde ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Beşiktaş, bitime 4 hafta kala ağır bir yara aldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Akhisar Belediyespor, Beşiktaş'ı Gekas (2), Uğur ve Emin'in golleriyle 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın tek golü ise Mustafa Pektemez'den geldi.

Gökhan Süzen'in 56. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldığı karşılaşmada, Akhisar Belediyespor Gekas ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu galibiyette küme düşme hattının üzerine çıkan Akhisar Belediyespor, üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

Ev sahibi takım puanını 35'e yükseltirken; Beşiktaş da son 3 haftada 2. mağlubiyetini alarak haftayı 49 puanla tamamladı.

Maçtan dakikalar

90' Dördüncü hakem maçın sonuna 1 dakikalık duraklama süresi ilave eden tabelasını gösteriyor.

88' Akhisar Bld.Spor adına maçın son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kerem Bulut, 2 gol atıp 1 penaltı kaçıran Theofanis Gekas'ın yerine oyuna giriyor.

85' Organize gelişen Akhisar Bld.Spor atağında sağ kanattan çizgiye inen Merter Yüce arka direğe ortalıyor. Arka direkte topa hareketlenen Güray Vural'ın kafa vuruşunda direğe çarpan topu kaleci Allan Mcgregor son anda kurtarıyor.

82' Akhisar Bld.Spor adına gerçekleşen oyuncu değişikliğinde Ahmet Cebe'nin yerine Sertan Vardar oyuna giriyor.

81' GOOOL!! Emin Aladağ attığı şık golle skoru 4-1'e getiriyor.

80' Gelişen Beşiktaş atağında Mamadou Niang plasesini yapıyor. Kaleci Oğuz soluna gelen topu başarıyla kontrol ediyor.

79' Beşiktaş'ta Necip Uysal, Bilal Kısa'ya yaptığı faulün ardından Kuddusi Müftüoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

75' Gelişen Beşiktaş atağında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup şutunu atıyor, kaleci Oğuz topu kurtarıyor. Kaleciden dönen top bu kez Mamadou Niang'ın önünde kalıyor. Niang'ın yerden şutunda Oğuz uzanarak topu kontrol ediyor.

74' Golde asisti yapan oyuncu Güray Vural oluyor.

74' GOOOL!! Akhisar Bld.Spor Uğur Demirok'un kafa golüyle skoru 3-1 getiriyor.

73' Etkili gelişen Beşiktaş atağında Roberto Hilbert sağ kanattan ortasını yapıyor. Olcay Şahan ceza alanında bomboş durumda kafa vuruşunu yapıyor, top kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nda kalıyor.

71' Akhisar Bld.Spor adına ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bruno Mezenga kenara gelirken, Emin Aladağ oyuna dahil oluyor.

68' Emrah Eren attığı çalımın ardından Ersan Adem Gülüm tarafından formasından çekiliyor. Kuddusi Müftüoğlu bu faulün ardından Ersan'a sarı kart gösteriyor.

66' Rakip kalede gol arayan Beşiktaş'ta Veli'nin pasıyla Mustafa Pektemek topla buluşuyor. Mustafa'nın ceza alanı dışından vuruşunda top Akhisar Bld.Spor savunmasından dönüyor.

62' Hızlı gelişen Akhisar Bld.Spor atağında Beşiktaş savunması dengesiz yakalanıyor. Atılan ara pasına hareketlenen Theofanis Gekas topu sağına çekiyor. Gekas'ın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıkıyor.

60' Sağ kanatta topla buluşan Mamadou Niang ceza alanına ortasını yapıyor. Akhisar Bld.Spor savunmasında Ibrahima Sonko topu karşılıyor.

58' Bugün takımının 2 golünü birden atan Gekas topu kalecinin sağına gönderiyor. Allan Mcgregor köşeyi doğru tahmin ederek Gekas'ın penaltısını kurtarmayı başarıyor.

56' Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Theofanis Gekas kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gökhan Süzen'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Kuddusi Müftüoğlu penaltı noktasını gösteriyor ve Gökhan Süzen'e kırmızı kartını çıkarıyor.

58' Penaltı için topun başına Theofanis Gekas geliyor.

55' Beşiktaş savunmasının havalandırdığı topa hareketlenen Oğuzhan Özyakup ofsayta yakalanıyor.

53' Kazanılan köşe atışı için topun başına Oğuzhan Özyakup geçiyor. Oğuzhan'ın ortasına altıpas üzerinde yükselen Mustafa Pektemek kafa vuruşunu yapıyor, top üstten auta gidiyor.

51' Theofanis Gekas pasını soldan hareketlenen Güray Vural'a aktarıyor. Güray ceza alanına hareketlenen Bruno Mezenga'ya ortasını yapıyor. Topun gelişine vurmayı düşünen Mezenga topu ıskalıyor.

49' Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan'la verkaça giriyor. Ceza alanında topla buluşan Oğuzhan sol ayağıyla vuruşunu yapıyor, kaleci Oğuz Dağlaroğlu bu pozisyonda gol izni vermiyor.

46' Kuddusi Müftüoğlu'nun düdüğüyle Beşiktaş ikinci yarıya başlıyor.

İLK YARI SKORU... AKHİSAR BLD: 2 - BEŞİKTAŞ: 1

45' Kuddusi Müftüoğlu ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Akhisar Bld.Spor, Theofanis Gekas'ın golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gidiyor.

45' Dördüncü hakem Özgüç Türkalp ilk yarının sonuna 1 dakika duraklama ilave eden tabelasını kaldırıyor.

42' Veli Kavlak ile girdiği ikili mücadele sonrası Ahmet Cebe yerde kalıyor. Kuddusi Müftüoğlu oyunu sürdürse de Beşiktaşlı oyuncular topu taça atıyor. Ahmet tedavi için saha kenarına alınırken, bir süre duran oyun yeniden başlıyor.

37' Maçtaki ilk köşe atışında Oğuzhan Özyakup ceza alanına ortasını yapıyor. Julien Escude'nin ön direkten aşırttığı top Mustafa Pektemek'e geliyor; ancak Akhisar Bld.Spor savunması Mustafa'ya şut şansı vermiyor.

37' Gelişen Beşiktaş atağında Mamadou Niang'ın pasıyla Olcay Şahan topla buluşuyor. Ceza alanında şut açısı arayan Olcay'ın vuruşunda top savunmadan dönüyor.

32' Topla ilerleyen Mustafa Pektemek'e faul yapan Bilal Kısa, Akhisar Bld.Spor'da sarı kart gören ilk oyuncu oluyor.

31' Beşiktaş'ta Samet Aybaba maça erken müdahale ediyor. Filip Holosko'nun yerine Mamadou Niang oyuna dahil oluyor.

28' Golde asisti yapan oyuncu kazandığı ikili mücadeleyle Ahmet Cebe oluyor.

28' Golde asisti yapan oyuncu kazandığı ikili mücadeleyle Ahmet Cebe oluyor.

27' Beşiktaş'ın beraberlik golünde Roberto Hilbert asisti yapan isim oluyor.

28' GOOOL!! Theofanis Gekas topu bir kez daha ağlara göndererek Akhisar Bld.Spor'u 2-1 öne geçiriyor.

27' GOOOL!! Beşiktaş Mustafa Pektemek'in kafa golüyle maça denge getiriyor: 1-1.

25' Sol kanatta topla ilerleyen Ahmet Cebe'yi çekerek düşüren Julien Escude bu faülün ardından Kuddusi Müftüoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

23' Gelişen Akhisar Bld.Spor atağında sol kanatta topla buluşan Bilal Kısa topu havadan ceza alanına gönderiyor. Bu pasa hareketlenen Gekas topun gelişine iyi bir vuruş yapamayınca top kaleci Allan Mcgregor'da kalıyor.

20' Kazanılan serbest vuruşta Çağdaş Atan topun başına geçiyor. Çalışılmış pozisyonda Çağdaş şut atmak yerine topu savunma arkasına gönderiyor. Çağdaş'ın pasıyla topla buluşan Gekas'ın şutu yandan auta gitse de, yardımcı hakem Gekas için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

19' Sol kanatta topla buluşan Gökhan Süzen ceza alanına ortasını yapıyor. Gökhan'ın ortasında topla buluşan Mustafa Pektemek topu düzeltip sol çaprazdan şutunu atıyor, top yandan auta çıkıyor.

15' Beşiktaşlı oyuncular savunmadan çıkarken Akhisar Bld.Spor Bilal Kısa'nın presiyle topu kazanıyor. Bruno Mezenga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Theofanis Gekas kaleci Allan Mcgregor'ın üstünden aşırtmayı düşünüyor. Mcgregor bu önemli pozisyonda Gekas'a geçit vermiyor.

12' Oğuzhan'ın sürüklediği top ile rakip savunmayı dengesiz yakalayan siyah beyazlılarda ceza alanında Olcay Şahan'ın pasıyla Mustafa Pektemek topa hareketleniyor. Mustafa'nın sol çaprazdan çıkarttığı şut üst direkten dışarı çıkıyor.

9' Gelişen Beşiktaş atağında Olcay Şahan'ın pasında topu Veli Kavlak alıyor. Veli'nin ceza alanı dışından attığı şut yandan auta çıkıyor.

7' Bruno Mezenga'nın kafayla aşırttığı topla buluşan Theofanis Gekas için ofsayt bayrağı kalkıyor.

4' Gelişen Beşiktaş atağında ceza alanı dışında topla buluşan Oğuzhan Özyakup kaleyi düşünüyor. Oğuzhan'ın şutu Akhisar Bld.Spor savunmasından dönüyor.

2' Golün asistini yapan oyuncu Güray Vural oluyor. Öte yandan Theofanis Gekas ligdeki 11. maçında 9. golünü kaydediyor.

2' GOOOL!! Akhisar Bld.Spor Theofanis Gekas'ın golüyle maça adeta golle başlıyor.

1' Kuddusi Müftüoğlu'nun düdüğüyle maça Akhisar Bld.Spor başlıyor.