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Spor

Beşiktaş Mandzukic için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Fikret Orman "Türkiye’ye gelmez denilen bir yıldız alacağım, herkes çok şaşıracak" demişti.

07 Nisan 2017 14:03

"Türkiye’ye gelmez denilen bir yıldız alacağım, herkes çok şaşıracak" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Juventus'un yıldızı Mandzukic için 10 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı öne sürüldü.


Fanatik'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, Almanya ve İtalya Lig şampiyonlukları gibi büyük başarılar tatmış olan 30 yaşındaki Hırvat futbolcu, şu an formasını giydiği Juventus’ta da vazgeçilmezler arasında.

Kadro derinliği sebebiyle asıl pozisyonu olan forvet yerine kanatlarda oynamasına rağmen 27 lig maçında 5 gol atıp 4 de asist yapan deneyimli oyuncu, 6 Şampiyonlar Ligi sınavında da 1 gol buldu.

eşiktaş ile Juventus arasındaki Mandzukic pazarlıkları da son sürat devam ediyor. Sözleşmesi 2019’da bitecek oyuncu için İtalyan ekibinin son olarak 10 milyon Euro’ya (40
milyon TL) kadar indiği, Kartal’ın da düşünmek için süre istediği öğrenildi. Juve’de 3.5 milyon Euro kazanan golcüye de Beşiktaş’ın Gomez tarifesi uygulayacağı, bonuslarla beraber 5 milyon Euro’ya (20 milyon TL) çıkacağı gelen haberler arasında.

65 milyon Euro'luk yıldız

Ülkesi Hırvatistan’dan ayrıldıktan sonraki macerasında Avrupa devleri Mandzukic’in bonservisine çok ciddi rakamlar verdi. 5 kulüp değişimi sonucunda golcü için kulüplerin kasasından tam 65 milyon Euro (260 milyon TL) çıktı. En yüksek bedeli ise Mandzukic’i Bayern’den alan Atletico Madrid (22 milyon Euro) ödedi.

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