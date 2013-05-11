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Spor

Emniyet Çarşı'ya karşı!

Beşiktaş’ın İnönü Stadı’nda oynayacağı son maç öncesinde olaylar çıktı. Polis ekipleri, yolu kapatan siyah-beyazlı taraftarlara biber gazıyla müdahalede bulundu

11 Mayıs 2013 21:33

Özlem Sevgi

Beşiktaş Gençleribirliği maçı öncesi, Beşiktaşlı taraftarlarla polis karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta yolu kapatan Beşiktaş taraftarına polis müdahale etti. 

İnönü Stadı'nda bu akşam oynanancak Beşiktaş Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş Meydanı'nda toplanan tarafltarlar yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

Meydana gelen polis havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Bunun üzerine taraftarlar polisin üzerine şişe atmaya başladı. Bir süre sonra olay yerine çevik kuvvet polisleri gelerek biber gazıyla müdahale etti. Taraftar polise ellerindeki şişeleri atarak karşılık verdi.

Polisin kullandığı biber gazından en çok çocuklar etkilendi.

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Beşiktaş'taki gazlı müdahale Twitter'a yansıdı

Mirgun Cabas ‏@MirgunCabas
polis inonu'de tepisenleri biberlemis, kucukciftlik'teki gastro istanbul tamamen gaz alti. gundem biberli tarifler oldu defacto..

Candaş Tolga Işık ‏@CandasTolga
Çarşı'da ne bir olay var ne de kavga... Polis durduk yere biber gazı atıp çoluk-çocuk, yaşlı, kadın herkesi mahvetti. İnalır gibi değil.

Sevda Şanlı ‏@Sevda_Sanli
Polis, Beşiktaş'ı savaş alanına çevirmiş medya yine sus pus. Tabii halkı kıskırtacakları marjınal gruplar yoksa demek kı!

Beşiktaş'ta yaşanan gazlı müdahale sonrası Vali Mutlu'nun attığı tweet

Hüseyin Avni Mutlu ‏@Valimutlu
Futbol dünyamızda pekçok hatıralarımız olan tarihi İnönü Stadyumu'nda kara kartallar son maçlarını oynuyorlar.Anılar gönüllerde yaşayacak.

 

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