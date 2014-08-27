Beşiktaş, Londra'da tur kovalıyor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için bu akşam saat 21.45'te Arsenal ile karşılaşacak.

Emirates Stadı'ndaki karşılaşmayı Portekiz Federasyonu'ndan Pedro Proenca Oliveira Alves Garcia yönetecek.

İki takımın İstanbul'da oynadığı maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı. Beşiktaş her türlü gollü beraberlik ve galibiyette Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkma şansına erişecek.



İlk maçta kırmızı kart gören Aaron Ramsey, Fransız golcü Olivier Giroud ve Mikel Arteta Arsenal'de forma giyemeyecek. Ancak Mesut Özil ve Per Mertesacker gibi isimler ilk 11'de sahaya çıkacak.



Beşiktaş'ta ise Olimpiyat Stadı'nda hakeme itirazı nedeniyle ceza alan teknik direktör Slaven Biliç saha kenarında olamayacak. İlk maçta olmayan Atiba Hutchinson'ın sakatlığı ise geçti.

İki takımın sahaya çıkacağı kadrolar

Arsenal: Szczęsny, Debuchy, Chambers, Mertesacker, Monreal, Santi Cazorla, Oxlade-Chamberlain, Sánchez, Wilshere, Özil, Sanogo.



Beşiktaş: Tolga Zengin, İsmail Köybaşı, Franco, Ersan Gülüm, Ramon Motta, Oğuzhan Özyakup, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek, Hutchinson, Olcay Şahan, Ba.