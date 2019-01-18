Beşiktaş ligin ikinci yarısına farklı başladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başladı. Yeni transferler Burak Yılmaz ve Mirin'in ilk 11'de başladığı maçta siyah-beyazlılar, Akhisar deplasmanından 3-1'lik zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın sürdüğü sırada Akhisarspor'un 21 kişilik listesinde 13 yabancı bulunduğu fark edilirken, hükmen mağlubiyet gerektiren bu durum için henüz bir açıklama yapılmadı.

TIKLAYIN - Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!

Maça iki takım da çok hızlı girerken perde muhteşem bir golle açıldı. 23. dakikada ceza sahası dışından inanılmaz bir şut çıkaran Dorukhan Toköz, bu sezonun en güzel gollerinden biriyle Beşiktaş'ı öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah beyazlılar ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. 48'de Quaresma'nın ortasında kafayı vuran Gökhan Gönül skoru 2-0'a getirirken, 76'da sahneye çıkan Cyle Larin farkı üçe çıkardı. 81'de Cikalleshi'nin attığı gol ie maçın skorunu belirledi.

Öte yandan, Beşiktaş taraftarından yeni transfer Burak Yılmaz'a tepki vardı. "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz" tezahüratı yapılırken, Yılmaz'ı takım arkadaşları motive etmeye çalıştı.

TIKLAYIN - Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a tepki: "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz"

Bu sonuçla Beşiktaş 29 puana yükselirken Akhisarspor 17 puanda kaldı.