Beşiktaş, ligin ikinci yarısı için Talisca'yı istiyor

Ara transfer dönemine girilirken arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Anderson Talisca ile temas kurdu.

Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlılar Brezilyalı yıldız oyuncuyla ilk teması kurdu. Talisca'nın görüşmede "Aboubakar’la futbol oynamayı ve Vodafone Park’ı çok özledim. Beşiktaş’ta futbol oynamayı her zaman isterim” dediği belirtildi. Ara transfer döneminde Ljajic’le yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Sırp yıldızın gönderilmesi sonrasında hücum hattını Talisca'yla güçlendirmeyi hedefliyor. Kartal, yıldız ismin kulübü Guangzhou Evergrande’yle de resmi görüşmelere yakında başlayacak.

Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’den yıllık 12 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya, ikinci yarı için 2.5 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunacak. Futbolcunun kulübüyle de transfer formülü için resmi temas kurulacak.

25 milyon Euro’ya transfer

Beşiktaş formasıyla 2016-18 sezonları arasında 80 maça çıkıp 37 gol atarak bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, Kara Kartal’daki yükselişinin ardından iki sezonluk kiralık macerasını tamamlamıştı. Oyuncunun kulübü Benfica, 2018 yılında Anderson Talisca’yı 25 milyon Euro karşılığında Çin Ligi temsilcisi Guangzhou Evergrande’ye göndermişti. Kulübünde görev yaptığı 3 sezonda 68 maça çıkıp 38 gol atan Talisca, burada da 1 şampiyonluk yaşadı.