-BEŞİKTAŞ LİGE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 14 Kasım Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 6 futbolcu katılmadı. Basına kapalı yapılan idmanda tedavisi süren Matteo Ferrari ve Tomas Sivok'un yer almazken, dünkü maçta aldıkları darbelere bağlı olarak ağrıları bulunan İbrahim Toraman ve Quaresma dinlendirildi. Nihat Kahveci ve Bobo ise sakat olmaları nedeniyle çalışmaya katılmadı. Zapotocny ve Nobre yükleme çalışmalarına devam ederken, Rıdvan Şimşek takımdan ayrı koşu yaptı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanın ardından pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya gidecek.