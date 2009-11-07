Beşiktaş ligde ilk kez 5'te 5 yaptı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen dünkü başta Beşiktaş'a üç puanı kalecisi Hakan Arıkan'ın getirdiğini yazdı. Dilmen'in bugünkü (8 kasım 2009) köşe yazısı şöyle:



Hakan Arıkan, Trabzonspor’u Trabzon’da yendi. Tabii ki genel olarak Beşiktaş takımına ve Mustafa hocaya haksızlık yapmayalım. Çok mücadele ettiler.

Mustafa Denizli, Trabzonspor maçını kafasında bütün hafta oynamış. Çok ciddi kararlar almış ki, oyun boyunca alışılagelmişin dışında bir taktik denedi. İyi yaptı veya kötü yaptı bu önemli değil. İlk kez klasiğin dışına çıktı. Özellikle ilk yarıda üçlü gibi kalan savunma; İbrahim, Sivok ve Ferrari, yanlarına Ekrem ve İsmail eklenince beşli oluyor. Top Trabzonspor’a geçtiğinde on kişi birden kendi yarı alanında beklediler.

Trabzonspor’un hazırlık paslarında Nobre ayağını koyuyor, arkada ikili Tabata ve Uğur, onların arkasında üçlü... 3-6-1 gibi... İkinci yarıda Yusuf girince Denizli, biraz daha önde kalmayı düşündü. Çünkü rakip sahada kalamıyorlardı. İbrahim’i de oyuna alınca arkada tam beşli oldular. Ernst’in müthiş golü ile öne geçtikten sonra Trabzonspor’un şaşkınlığından yararlanıp pas yapma, hatta ikinci golü bulacak olanağı da buldu.

Denizli’nin kafasındaki planlar tamamen tuttu. Ama Mustafa hoca bu kadar kötü oynayacaklarını düşünmüyordu herhalde. Çünkü hem çok pozisyon verdiler, hem de kontraatağı iyi yapamadılar.

Trabzonspor takımı kendi sahasında oynadığı en iyi maçlardan birini kaybetti. Beşiktaş’ı oyunun tamamında kendi sahasına hapsetti. Pozisyonda buldular.

Trabzonspor’un uzun yıllardır böyle tek kale oynadığını hiç görmemiştim. Herkes görevini iyi yaptı. Hocanın değişiklikleri bile yerindeydi. Alanzinho da, Engin de girdikten sonra katkı sağladı. Ama yapamadıkları tek şey vardı, o da golü atmak. Kalede bir Hakan vardı ki, üç puanı Ümraniye’ye getirirken, Beşiktaş’ın beşte beş yapmasını ve ligde “ben de varım” demesini sağladı.

Hakan Arıkan’ın böyle bir maça ihtiyacı vardı. Bu oyunu kendisinin uzun yıllar Beşiktaş kalesini koruyabileceğinin kanıtıydı. Rüştü’nün yerini doldurabileceğini gösterdi, kendisine şüpheyle yaklaşan taraftarına sanırım yeterli güveni verdi. Alnının akıyla maçı bitirdi.