-BEŞİKTAŞ LİGDE 5. SIRAYA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, puanın 24'e çıkarıp 5. sıraya yükseldi. Zirve yarışında kalabilmesi için mutlak galibiyete ihtiyacı olan siyah-beyazlılar, Guti ve Nobre'nin attığı gollerle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan son derbide rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı. Bu sonuçla Beşiktaş zirve yarışından kopmazken, Galatasaray ise liderin 16 puan gerisinde kaldı. -DERBİ PENALTICISI GUTİ- Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti Hernandez, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray derbisinde de penaltıdan gol attı. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 86. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviren ve 1-1 eşitliği sağlayan Guti, Galatasaray karşısında da 8. dakikadaki penaltı atışını filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Guti böylece geldiği ilk sezonda oynadığı 2 derbide de golle buluştu. Bu sezon toplam 5 penaltı atışı kullanan Guti, bunların 4'ünü gole çevirirken sadece 1'inden yararlanamadı. Siyah-beyazlı formayla ilk penaltı golünü Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçında atan Guti, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında da takımına penaltıdan gol kazandırdı. İspanyol futbolcu, sadece 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa karşılaşmasında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. -SCHUSTER YERİNDE DURAMADI Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, karşılaşma sırasında zaman zaman sinirlenerek yedek kulübesinden kalkıp tepki gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Sabri'nin rakibine sert girdiği bir pozisyon sırasında yerinden kalkıp hakemden sarı kart göstermesini isteyen Alman teknik adam, ikinci yarıda da bir pozisyon sonrası 4. hakem Tolga Özkalfa ile tartıştı.