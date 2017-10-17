Beşiktaş liderliğini korumak için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki liderliğini sürdürmeyi hedefleyen Beşiktaş bu akşam deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar Süper Lig'de art arda yaşadığı hayal kırıklıklarına karşın Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki karşılaşmada da sahadan galip ayrılmıştı.

Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Kara Kartal, Alman ekibi Leipzig’i de kendi sahasında 2-0 yenmeyi başarmıştı.

Beşiktaş, 2'nci Louis Stadı'ndaki Monaco karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde puanını 9’a çıkararak tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde aldığı en yüksek puana ulaşmış olacak. Siyaz beyazlı ekip, ayrıca galibiyet halinde Devler Ligi'nde çıktığı ilk üç maçı kazanan ilk Türk takımı olma unvanını da elde edecek.

Zorlu müsabakanın hakemliğini Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic üstlenecek.

Fransa liginde ikinci sırada olan ancak Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Monaco'nun grupta 1 puanı bulunuyor.

Beşiktaş'tan taraftar açıklaması

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan duyuruda, Porto deplasmanında olduğu gibi, Monaco karşılaşmasına da taraftar götürülmeyeceği açıklandı.

Türkçe'nin yanı sıra Almanca, İngilizce ve Fransızca da yayımlanan açıklamada, ''Ceza alma ihtimalimizi düşünerek II. Louis Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz'' denildi.

DW/SÖ,CÖ

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