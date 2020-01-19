Lider Sivasspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Lider Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve 40 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 45. dakikada da Yatabare kaydederken Beşiktaş'ın maçtaki tek golünü ise 33. dakikada Adem Ljajic attı.

Demir Grup Sivasspor'da 67. dakikada Uğur Çiftçi VAR incelemesi sonrası rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Beşiktaş ise 30 puanla 7. sırada kaldı.