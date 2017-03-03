"Beşiktaş, Lens'in transferi için nabız yokluyor"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçen günlerde İngiltere'ye yaptığı ziyaretin perde arkasına yeni iddialar ortaya atıldı. Orman'ın, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'i, sezon sonunda bonservisiyle almak için kulübü Sunderland'le masaya oturduğu ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, bu sezonun başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü alan Beşiktaş'ın, yine sarı-lacivertli takıma yönelik flaş bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sunderland ekibiyle masaya oturduğu ve nabız yokladığı belirtildi. Tarafların, sezonun bitimiyle birlikte yeniden bir araya gelerek pazarlık masasına oturmalarının beklendiği kaydedildi.

"Kadromda görmek isterim"

Lens'in, Sunderland ile olan sözleşmesi ise 2019'da sona eriyor. Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş'in de Hollandalı oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı toplantıda, "Lens, uluslararası arenada da tecrübesi olan, yetenekli bir futbolcu. Bu sezon Fenerbahçe'de en dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Son dönemde çok etkili futbol oynamamış gibi görünebilir, ancak bizim sistemimizde son derece faydalı olacaktır. Alabilirseniz, kadromda görmek isterim" dediği öğrenildi.

Gelecek sezon, UEFA tarafından uygulanan ekonomik fair-play konusunda daha rahat adım atması beklenen siyah-beyazlıların, transferde Lens gibi ses getirecek önemli hamleler yapmayı planladıkları da sızan haberler arasında.