Beşiktaş kupada turladı Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Andreas Beck, 33. dakikada Ricardo Quaresma ve 70. dakikada Aras Özbiliz kaydetti.



Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Veli Kavlak da, 336 gün sonra resmi bir maçta oynadı.



Bu sonuçla D Grubu'nda liderliğini garantileyen Beşiktaş'ın, C Grubu'nda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile eşleşmesi kesinleşti.