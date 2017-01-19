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Spor

Beşiktaş kupada turladı Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı

19 Ocak 2017 22:50

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Andreas Beck, 33. dakikada Ricardo Quaresma ve 70. dakikada Aras Özbiliz kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Veli Kavlak da, 336 gün sonra resmi bir maçta oynadı.

Bu sonuçla D Grubu'nda liderliğini garantileyen Beşiktaş'ın, C Grubu'nda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile eşleşmesi kesinleşti.

 

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