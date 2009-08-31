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Spor

Beşiktaş Kulübü'nün acı günü

31 Ağustos 2009 15:27

Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi ve ikinci başkanlarından Recep Sami Yazıcı, vefat etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde 1990, 1992, 1998 dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerinde bulunan, camiamızın değerli, saygın isimlerinden Recep Sami Yazıcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz'' denildi.
Açıklamada, Recep Sami Yazıcı'nın kulübe verdiği hizmetlerin, camia tarafından her zaman takdirle ve minnetle anılacağı vurgulanarak, ''Merhumun cenazesi yarın Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip, Karacaahmet'teki aile kabristanında defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz'' ifadeleri yer aldı.

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