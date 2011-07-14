-BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, asbaşkan Serdal Adalı, futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş'in, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmalarının ardından açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde, mahkemenin tutuklama kararının ardından saat 02.54'te yönetim kurulu imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: ''03.07.2011 tarihinde başlayan ve halen devam etmekte olan soruşturma kapsamında, yöneticimiz, teknik direktörümüz ve protokol müdürümüzün tutuklu olarak yargılanmalarına hükmedilmesi tüm camiamızı derinden üzmüştür. Yönetim kurulumuzun ve tüm camiamızın yüce Türk adaletine güveni tam olup, futbol komitesi başkanı ve asbaşkanımız Sayın Serdal Adalı, teknik direktörümüz Sayın Tayfur Havutçu ve protokol müdürümüz Sayın Ahmet Ateş'in bu süreçten aklanarak çıkacağına inancımız tamdır. Yönetim kurulumuz, bu hukuki sürecin her aşamasını yakinen takip etmektedir. Bu dönemde büyük Beşiktaş camiasının, her zaman olduğu gibi, desteğini esirgemeyeceğine inancımız sonsuzdur.''