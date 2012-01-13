-Beşiktaş Kulübü, taraftarlarını uyardı İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Beşiktaş Kulübü, taraftarları, yaşanacak saha olayları sonrası alınacak cezalar konusunda uyardı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, müsabakalarda taraftarlara büyük görevlerin düştüğü belirtilerek, bugüne kadar çeşitli müsabakalarda meydana gelen nedenlerle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı hükümleri uyarınca, saha kapama cezası veya para cezası veya seyircisiz oynama ve para cezasının alındığına dikkat çekildi. TFF Disiplin Talimatı'nın 55. maddesi uyarınca, statlarda toplu olarak ve devamlılık arz eden şekilde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulmasının yasak olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''TFF Disiplin Kurulu, 9 Ocak 2012 tarihli kararıyla, TFF Disiplin Talimatı'nın 55. maddesinde belirtilen çirkin ve kötü tezahürat eyleminin 2011-2012 futbol sezonu içerisinde 4. kez gerçekleştirilmiş olmasından dolayı kulübümüzü bir müsabaka seyircisiz oynama ve 60 bin TL para cezasına çarptırmıştır. TFF Disiplin Kurulu 9 Ocak tarihli kararıyla kulübümüz hakkında verilen bir müsabakayı seyircisiz oynama cezası, yine TFF Disiplin Talimatı hükümleri uyarınca 11 Ocak tarihinde takımımızın Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında infaz edildiği malumdur. Bu tip cezaları gerek kulübümüz, gerekse taraftarlarımız birlikte çekmektedir. Çirkin ve kötü tezahürat eyleminin, 2011/2012 sezonun ilerleyen haftalarında oynanacak müsabakalarda tekrarlanması halinde, kulübümüze çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştiği müsabakayı takip eden müsabakalarda seyircisiz oynama ve artan tutarlarda para cezası uygulanacaktır. Bu nedenle büyük Beşiktaş taraftarlarına çok önemli görevler düşmektedir. Takımımızın en önemli desteği ve gücü olan taraftarlarımızın, kulübümüzün kalan tüm müsabakalarında gerekli hassasiyeti göstereceklerine ve Beşiktaşlılık duruşu, sportmenlik ve fair play ruhu içinde takımımızı desteklemeye devam edeceklerine olan inancımız tamdır.''