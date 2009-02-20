Beşiktaş kritik virajda

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ANALİZ / GAZİANTEPSPOR – BEŞİKTAŞ

Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantepspor ile Beşiktaş, bugün Kamil Ocak Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı hakem Bünyamin Gezer yönetecek.Ligdeki Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetlerinin ardından Konyaspor ve Trabzonspor ile berabere kalarak son 2 haftada 4 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, Gaziantepspor'u devirerek zirve yarışında 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Holosko, Ekrem ve Delgado forma giyemeyecek.Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanan son 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip kaybetmedi. Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantepspor'a karşı en son mağlubiyetini 2005-2006 sezonu 13.hafta maçında kendi sahasında 1-0'lık sonuçla almıştı. Süper Lig'de oynanan son 6 karşılaşmanın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu sezon Fortis Türkiye Kupasında oynanan maçı da Beşiktaş deplasmanda 1-0 galip bitirmişti. İki takım arasında toplamda oynanan 45 lig maçında Beşiktaş 23 kez, Gaziantepspor 9 kez kazandı, 13 maç berabere bitti. Beşiktaş bu 45 maçta 72 gol attı kalesinde 39 gol gördü.aziantepspor bu sezon Süper Lig’de oynadığı 20 maçta 30 puan topladı ve son 5 yılın ilk 20 haftasına bakıldığında en fazla puanı bu sezon toplamış oldu. Gaziantepspor geçen sezon ilk 20 maçta 24 puan, 2006-07’de 24 puan, 2005-06’da 23 puan, 2004-05 sezonunda 28 puan toplamıştı. Gaziantepspor 2003-04 sezonu ilk 20 haftasında ise 32 puanla 6.sırada yer alıyordu.Beşiktaş Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı ve hiç kazanamadı. Beşiktaş, Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig'de deplasmanda sadece 7.haftada Gençlerbirliği'ni yenerken daha sonra sırasıyla Kayserispor'a 1-0 yenildi, Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı, Fenerbahçe'ye 2-1, Galatasaray'a 4-2 kaybetti, Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve toplam 13 puan kaybetti.Gaziantepspor’un bu sezon Süper Lig’de en çok gol atan oyuncu 10 golle Rodrigo Tabata oldu. Tabata ayrıca attığı 81 şutla ligin hem en çok şut çeken oyuncusu, hem de maç başına 74,16 topla buluşma sayısı ile ligin en fazla topla oynayan oyuncusu konumunda bulunuyor. Tabata sarı kart cezası nedeniyle bu hafta takımındaki yerini alamayacak.Beşiktaş 2009 yılı içinde oynadığı 4 lig maçında sadece 3 gol attı. Beşiktaş 1-0 kazandığı Denizlispor maçında golü Kratochvil'in ters vuruşu ile bulmuş, yine 1-0 kazandığı Antalyaspor maçında Tello ile, 1-1 berabere biten Trabzonspor maçında Bobo ile gol bulurken Konyaspor maçını 0-0 berabere bitirdi. Beşiktaş’ın son 4 lig maçında toplam 4 gol oldu.Gaziantepspor Süper Lig’de kendi sahasında oynadığı son 4 lig maçında kalesinde gol görmedi. Son 4 iç saha maçında Gençlerbirliği, Bursaspor ve Ankaraspor’u 2-0 yenen Gaziantepspor, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 8 gol yiyen Gaziantepspor rakiplerine 12 gol attı.