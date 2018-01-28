Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı 

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa\'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde salı günü Gençlerbirliği ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmayı siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve 2\'nci başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Çalışmaya bireysel olarak çalışan Tosic ve Atınç katılmazken, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Talisca takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak daha sonra kampa girecek.

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