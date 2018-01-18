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Spor

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı 

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı

18 Ocak 2018 17:14

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 18\'inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 
Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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