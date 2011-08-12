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Spor

Beşiktaş Kobe Bryant'ın kararını bekliyor İZMİR (A.A)

12 Ağustos 2011 20:05

-Beşiktaş Kobe Bryant'ın kararını bekliyor İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - Beşiktaş'ın amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın, ''Kobe Bryant Çin'de oynamazsa, burada oynayacak'' dedi. Beko Basketbol Ligi fikstürü kura çekimi için İzmir'de bulunan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kobe Bryant'a aylık 500 bin dolarlık bir teklif sunduklarını, ancak Çin'den kendisine 2 milyon dolarlık bir teklifte bulunulduğunu söyledi. Aradaki farkın çok büyük olduğunu ve kendilerinin bu rakamın üzerine çıkamayacaklarını Bryant'a ilettiklerini ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O da Çin'den gelecek haberle kararını vereceğini söyledi. Önümüzdeki hafta perşembe günü Çin Basketbol Federasyonu bir toplantı yapacak. Bu toplantıda NBA'deki lokavt süresinde NBA oyuncularını Çin liginde oynayıp oynamayacağına karar verilecek. Ancak genel görüş 'Oynayamaz' şeklinde karar çıkacağı yönünde. Kobe Bryant da 'Türkiye'yi seviyorum, Beşiktaş'ı biliyorum. Iverson da orada oynadı, Türkiye'de oynamak istiyorum' diyor. Ancak aradaki fark çok yüksek, eğer Çin olmazsa burada oynayacak.'' Kevin Durant'ın da Beşiktaş'ta oynayabileceğini kendilerine ilettiğini ifade eden Yalçın, ''Ancak Kevin Durant, 'Kobe Bryant ile aynı takımda oynamam' diyor. Zaten ikisi de çok aktif, popüler ve şutör. Kobe Bryant'ın transferi olmadığı takdirde, o da annesiyle birlikte İstanbul'da yaşayıp, Beşiktaş'ta forma giyemeye hazır olduğunu bize iletti'' dedi.

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