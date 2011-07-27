-BEŞİKTAŞ, KOBE BRYANT'A GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - NBA oyuncularından Deron Williams'ı kadrosuna katarak basketbol dünyasının dikkatini üzerine çeken Beşiktaş, şimdi de NBA'in en başarılı oyuncularından Kobe Bryant'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube Koordinatörü Hasan Bozkurter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kobe Bryant'ın Çin'den ABD'ye döndüğünü, önümüzdeki hafta sonunda veya hafta içinde yönetim kurulu üyesi ve basketbol şube sorumlusu Şeref Yalçın'ın ABD'ye giderek yıldız oyuncuyla görüşeceğini söyledi. Bozkurter, daha önce Kobe Bryant'ın menajerleriyle görüştüklerini kaydederek, ''Ne menajerlerde ne de sponsorlarda bir sorun yok. Çin'de olduğu için kendisiyle görüşememiştik. Yöneticimiz Şeref Yalçın önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek Kobe ile görüşecek'' dedi. -WILLIAMS İÇİN ONAY BEKLENİYOR- Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vardığı NBA oyuncusu Deron Williams için de onay bekliyor. Hasan Bozkurter, Deron Williams'ın siyah-beyazlı formayı giyebilmesi için FIBA'ya başvurduklarını belirterek, ''FIBA da NBA'e yazı yazdı ve bu transferin gerçekleşmesi için cevap bekliyor. NBA'in cevap verme süresi 10 gün, bunun 3 günü geçti. Yedi gün içinde cevap vereceklerini düşünüyoruz. NBA'den gelecek onay yazısından sonra FIBA da Türkiye Basketbol Federasyonuna bildiride bulunacak ve biz de lisansını çıkaracağız'' diye konuştu. NBA'de lokavt olduğu için olumsuz bir cevap geleceğini düşünmediklerini anlatan Bozkurter, ''ABD yasalarına göre lokavt olunca, çalışanlar yurt dışında çalışabiliyor. Biz olumlu bir yanıt geleceğini düşünüyoruz'' dedi. -5 YENİ TRANSFER- Hasan Bozkurter, Deron Williams dışında kadrolarına 4 oyuncu kattıklarını belirterek, ''Türk Telekom'dan Mehmet Yağmur, Medical Park Trabzonspor'dan Ersin Görkem, Pınar Karşıyaka'dan Andre Smith, Anadolu Efes'ten Ersin Dağlı ve Olin Edirne'den Can Akın'ı transfer ettik. Kemp ve Serhat Çetin yeni sezonda da bizimle birlikte olacak. İyi bir kadro kuruyoruz ve taraftarlarımızın özlediği başarılara imza atacağız'' diye konuştu. (