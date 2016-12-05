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Spor

Beşiktaş Kiev'de 'dondu'

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı son maç için Ukrayna'nın Kiev şehrine giden Beşiktaş soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı

05 Aralık 2016 20:40

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Dynamo Kiev ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için AnadoluJet’in Beşiktaş armalı uçağı ile Kiev’e hareket eden Beşiktaş, 2,5 saatlik yolculuğun ardından Ukrayna’ya ulaştı.

Hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü Kiev'e ayak basan siyah beyazlı futbolcular soğuğun etkisiyle büyük bir şok yaşadı. Havaalanı çıkışında atkı ve berelerle görüntülenen Beşiktaş'ın yıldızları soğuk hava nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı.

Ukrayna'da bir grup taraftarın karşıladığı Beşiktaş kafilesinde yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş tedavisi devam eden oyuncular dışında tüm oyuncuları Dinamo Kiev maçı kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş, son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.00’de yapacak. Antrenman öncesi saat 20.30’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

 

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