Beşiktaş kesenin ağzını açtı

Tempo24 - 2008-2009 sezonu ilk transfer döneminde şimdiye dek 6'sı dış, 3'ü iç transfer olmak üzere toplam 9 futbolcuyla masaya oturan ve anlaşan Beşiktaş, bu transferlere 5 yıllık süreçte toplam 56 milyon 785 bin YTL ödeyecek.





İç transferde Matias Emilio Delgado'nun sözleşmesini uzatan, Ali Tandoğan ve Gökhan Zan ile de yeniden anlaşan siyah-beyazlılar, dış transferde ise Ayhan Tuna Üzümcü, Ekrem Dağ, Uğur İnceman, Anthony Seric, Tomas Zapotocny ve Tomas Sivok'u renklerine bağladı.









Beşiktaş, Ekrem, Uğur, Zapotocny ve Sivok için ise taksitlerle toplam 11 milyon 200 bin Euro (21 milyon 280 bin YTL) ödeyecek. Bu arada siyah-beyazlılar, geçen sezonun ilk transfer döneminde de 3 yıl için toplam 48 milyon 409 bin YTL harcamıştı.



EN PAHALISI DELGADO

2010-2011 sezonu sonuna dek sözleşmesi uzatılan yeni kaptan Matias Emilio Delgado, yıllık 2 milyon 100 bin Euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu oldu.



İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman'ın takımdan uzaklaştırılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Arjantinli Delgado, yıllık 1 milyon 500 bin Euro ücret alan Rüştü ve Cisse'yi geride bıraktı.



SIVOK VE ZAPOTOCNY İÇİN9.2 MİLYON EURO

Beşiktaş, İtalya'nın Udinese kulübünden transfer ettiği Çek futbolcular Tomas Zapotocny ve Tomas Sivok'un bonservislerine toplam 9.2 milyon Euro (17 milyon 480 bin YTL) ödeyecek.



Zapotocny için 3 yıl içinde eşit taksitlerle 4.5 milyon Euro, Sivok içinse 30 Haziran 2011 tarihine kadar 4 taksitte toplam 4.7 milyon Euro bonservis bedeli verilecek.



Bu arada, Gaziantepspor'dan alınan Ekrem Dağ ve Manisaspor'dan transfer edilen Uğur İnceman için de kulüplerine 1'er milyon Euro ödenecek.



DIŞ TRANSFERİN LİDERİ SIVOK

'Kara Kartallar', dış transferde bu sezon en yüksek ücreti Çek futbolcu Tomas Sivok'a verdi.

4 artı 1 yıllık sözleşme imzalanan Sivok, ilk 4 yıl, yıllık 800 bin Euro alacak. Opsiyonun kullanılması halinde 5. yılda Çek futbolcuya 1 milyon 200 bin Euro ödenecek.





Sivok'u, yıllık 750 bin Euro karşılığında 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanan Zapatocny ile ilk yıl 200 bin Euro imza parası ve 750 bin YTL garanti para alacak olan ve 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanan Seric izledi.





Öte yandan, Sivok'a ise bir defaya mahsus olmak üzere sezon içinde ilk 11'de 10 resmi maç oynarsa 50 bin, 20 resmi maç oynarsa ayrıca 50 bin Euro verilecek.





TÜRK FUTBOLCULAR

Bu sezon sözleşme imzalanan Türk futbolcular içinde yıllık 850 bin YTL alacak olan Gökhan Zan başı çekerken, Uğur İnceman 400 bin, Ali Tandoğan ile Ekrem Dağ 350'şer bin, Ayhan Tuna Üzümcü ise 300 bin YTL'ye imza attı.





Ayrıca maç başına Gökhan 25 bin, Ali Tandoğan 15 bin 500, Tuna 15 bin, Ekrem 16 bin, Uğur ise 20 bin YTL alacak. Tuna'ya, 15 resmi maçta ilk 11'de oynaması halinde 100 bin YTL verilecek.





Diğer yandan, Uğur İnceman'ın transferi karşılığında Manisaspor'a genç futbolculardan Adem Büyük ve Mustafa Asan verildi.