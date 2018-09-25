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Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) -  Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı

25 Eylül 2018 18:27

İSTANBUL,(DHA) - 
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı şeklinde gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.
Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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