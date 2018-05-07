Beşiktaş-Kayserispor maçından notlar

Hedef galip gelerek yarışta kalmak

Kadroda sürpriz yok

Güneş tartışmalara noktayı koydu \'Gitmiyorum buradayım\'

Şenol Güneş\'in 100. Lig maçı

2 oyuncu sarı kart sınırında

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Kayserispor\'u ağırlıyor.

Dün Galatasaray\'ın Teleset Mobilya Akhisarspor\'u deplasmanda yenmesinin ardından bir maç eksiği ile zirvenin 7 puan gerisine düşen Siyah-Beyazlılar, Kayserispor\'u yenerek puan farkını 4\'e düşürmek amacında. Kayserispor\'a karşı alınacak galibiyet Beşiktaş\'ı hem matematiksel olarak şampiyonluk yarışının içinde tutacak hem de şampiyon olamasa bile Şampiyonlar Ligine katılma iddiasını devam ettirecek. Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'ne kalabilmesi için de Kayserispor maçıyla birlikte son iki maçını da kazanması ve önündeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe\'nin puan kaybetmesi gerekiyor.

KADRODA SÜRPRİZ YOK

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonun kapatan Caner Erkin\'e Galatasaray maçında Negredo ve Pepe\'nin eklenmesiyle eksik futbolcu sayısı 3\'e çıkmıştı.

Diğer yandan 3 haftadır sakat olan Atiba\'nın da oynayacak seviyede olmaması Şenol Güneş\'i kadro derinliği açısında sıkıntıya sokan faktörler oldu. Güneş, sahaya çıkartacağı 11\'de sorun yaşamamasına rağmen yedek kulübesinde fazla şans vermediği Mustafa Pektemek ve Cyle Larin ile beraber Oğuzhan Özyakup ,Necip Uysal ve Jeremain Lens ve Gökhan Töre yer aldı.

Pepe\'nin yokluğunu Vida ile dolduran tecrübeli teknik adam, defansı sağ bekte Gökhan Gönül, stoperde Tosic -Vida ikilisi ve sol bekte Adriano\'dan kurdu. Atiba\'nın yokluğunda 3 maçtır orta sahada oynayan Medel\'in yanında yer alan isim ise yine Tolgay Arslan oldu. Hücum üçlüsünde Quaresma, Talisca, Babel\'den vazgeçmeyen Şenol Güneş, sezonu kapatan Negredo\'nun yerine santrafor olarak Vagner Love\'u sahaya sürdü.

Beşiktaş Kayserispor karşısına Fabricio,Gökhan Gönül,Vida,Tosic,Adriano,Medel,Tolgay Arslan,Quaresma,Talisca,Babel ve Vagner Love 11\'i ile çıktı.

GÜNEŞ TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU \'GİTMİYORUM BURADAYIM\'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray mağlubiyetinin ardından medyada sıkça dile getirilen \'bırakacak\' sözlerine ve haberlerine ilk kez cevap verdi ve \'Gitmiyorum buradayım\' diyerek net konuştu.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklama yapan Güneş \"benim bir yıl daha kontratım var. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. Herkes her insanda hata bulmaya çalışırsa, bulur. Mukavelem ne olursa olsun taraftar \'git\' demediği müddetçe gitmem.\" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ\'İN 100. LİG MAÇI

Teknik direktör Şenol Güneş Kayserispor mücadelesi ile Beşiktaş\'taki 3\'üncü sezonunda 100\'üncü lig maçına çıktı.

99 karşılaşmada 66 galibiyet alan Güneş, 13 karşılaşmada mağlup olurken 20 maçtan da beraberlikle ayrıldı ve 2 şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile beraber Vodafone Park Stadı açıldığından bu yana da iç sahada mağlubiyet görmedi. Vodafone Park\'ta 36\'ncı iç saha maçına çıkacak olan Güneş ve öğrencileri 35 maçta 28 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Beşiktaş\'ın toplam iç saha yenilmezlik serisi ise 42 maç.

2 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Siyah Beyazlılarda 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kayserispor karşısında 3 sarı kart ile çıkacak olan Tosic ve Quaresama bu akşam yine sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Osmanlıspor maçında takımını yalnız bırakacak.