T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Kayserispor ile berabere kaldı

  Tüm gözler Negredo ve Lens'in üzerindeydi Genç stoperler Fatih ve Şiyar göz doldurdu Beşiktaş ile Kayserispor milli maçlar için lige verilen arayı Vodafone Park'ta hazırlık maçı yaparak değerlendirdi

03 Eylül 2017 00:13

 

Tüm gözler Negredo ve Lens\'in üzerindeydi

Genç stoperler Fatih ve Şiyar göz doldurdu

Beşiktaş ile Kayserispor milli maçlar için lige verilen arayı Vodafone Park\'ta hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA Bahattin Şimşek tarafından yönetilen karşılaşma 1-1 bereberlikle sonuçlandı.Kayserispor 21.dakikada Valera ile öne geçerken Beşiktaş\'ın genç stoperi Fatih 38.dakikada ceza sahası dışından attığı şık gol ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
TÜM GÖZLER NEGREDO VE LENS\'İN ÜZERİNDEYDİ
Beşiktaş\'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada tüm gözler Negredo ve Lens\'in üzerindeydi.Her iki futbolcu da formda bir görüntü vermedi.Kayserisporun defans oyuncularına karşı ağır kalan Negredo kafa toplarında da istediği vuruşları yapamadı.Jeremain Lens ise pas oranındaki isabetlerini orta yapmada ve ikili mücadelelerde yakalayamadı.
GENÇ STOPERLER FATİH VE ŞİYAR GÖZ DOLDURDU
Teknik direktör Şenol Güneş,  A takım kadrosunda bulunan dört stoperin de milli takımlarına gitmesi sebebiyle Kayserispor maçına 2 genç stoper ile çıktı.U-21 takımı oyuncuları olan ve zaman zaman A takıma dahil olan Fatih ve Şiyar bu akşamki maçta stoper ikilisini oluşturdu.Kendine güvenen hareketleri ile dikkat çeken iki genç stoperin oyunu tüm tribünlerden takdir topladı.Özellikle Fatih ataklarda sık sık ileri çıkarken 38.dakikada uzaktan attığı gol ile büyük beğeni topladı.
Karşılaşmanın diğer öne çıkan isimleri ise Babel ve Necip oldu.Bu maçta sağ bek olarak görev yapan Necip oldukça başarılı bir performans sergiledi ve lig maçlarında da oynayabileceğinin sinyallerini verdi.Babel ise attığı şık çalımların yanısıra ikinci devrenin tamamında sol bek olarak oynadı ve  burada da başarılı bir görüntü çizdi.77.dakikada baldırından sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tolgay Arslan\'ın durumunun ise yapılacak kontrollerden sonra açıklanacağı bildirildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NegredoLensFatihKayserisporVodafone ParkALİ DANAŞDHA BahattinValeraBeşiktaşKarşılaşmanınTÜM GÖZLER NEGREDO VE LENSHerKayserisporunJeremain LensGENÇ STOPERLER FATİH VEGÖZ DOLDURDU TeknikGüneşU21Kendine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24