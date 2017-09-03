Beşiktaş Kayserispor ile berabere kaldı

Tüm gözler Negredo ve Lens\'in üzerindeydi

Genç stoperler Fatih ve Şiyar göz doldurdu

Beşiktaş ile Kayserispor milli maçlar için lige verilen arayı Vodafone Park\'ta hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA Bahattin Şimşek tarafından yönetilen karşılaşma 1-1 bereberlikle sonuçlandı.Kayserispor 21.dakikada Valera ile öne geçerken Beşiktaş\'ın genç stoperi Fatih 38.dakikada ceza sahası dışından attığı şık gol ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TÜM GÖZLER NEGREDO VE LENS\'İN ÜZERİNDEYDİ

Beşiktaş\'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada tüm gözler Negredo ve Lens\'in üzerindeydi.Her iki futbolcu da formda bir görüntü vermedi.Kayserisporun defans oyuncularına karşı ağır kalan Negredo kafa toplarında da istediği vuruşları yapamadı.Jeremain Lens ise pas oranındaki isabetlerini orta yapmada ve ikili mücadelelerde yakalayamadı.

GENÇ STOPERLER FATİH VE ŞİYAR GÖZ DOLDURDU

Teknik direktör Şenol Güneş, A takım kadrosunda bulunan dört stoperin de milli takımlarına gitmesi sebebiyle Kayserispor maçına 2 genç stoper ile çıktı.U-21 takımı oyuncuları olan ve zaman zaman A takıma dahil olan Fatih ve Şiyar bu akşamki maçta stoper ikilisini oluşturdu.Kendine güvenen hareketleri ile dikkat çeken iki genç stoperin oyunu tüm tribünlerden takdir topladı.Özellikle Fatih ataklarda sık sık ileri çıkarken 38.dakikada uzaktan attığı gol ile büyük beğeni topladı.

Karşılaşmanın diğer öne çıkan isimleri ise Babel ve Necip oldu.Bu maçta sağ bek olarak görev yapan Necip oldukça başarılı bir performans sergiledi ve lig maçlarında da oynayabileceğinin sinyallerini verdi.Babel ise attığı şık çalımların yanısıra ikinci devrenin tamamında sol bek olarak oynadı ve burada da başarılı bir görüntü çizdi.77.dakikada baldırından sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tolgay Arslan\'ın durumunun ise yapılacak kontrollerden sonra açıklanacağı bildirildi.