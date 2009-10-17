Beşiktaş Kasımpaşa

Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı tribünlerin takımlarını protesto ettiği maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nihat Kahveci ve 37. dakikada Bobo attı. Konuk ekibin tek golünü ise 88. dakikada penaltıdan Moritz attı.

Nihat golle tanıştı, Bobo dalya yaptı

Beşiktaş'a geldiğinden beri fileleri sarsma başarısı gösteremeyen Nihat Kahveci şeytanın bacağını Kasımpaşa karşısında kırdı. Daha önce çıktığı 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında gol atamayan Nihat, maçın 7. dakikasında takımının ilk golünü attı. Brezilyalı futbolcu Bobo ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 100. maçında gol atma başarısı göstererek ayrı bir başarıya imza atmış oldu.

Kartal ağır yaralı

Maçın 60 ve 83. dakikalarında sarı kart gören Ernst ve 87. dakikada rakibini ceza sahası içerisinde düşüren Ferrari kırmız kart görerek oyun dışı kaldı. Beşiktaş savunmasının diğer önemli ismi Sivok ise 75. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu üç futbolcu haftaya oynanacak Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.

Gol attıkça istifa sesleri yükseldi

Geçtiğimiz hafta tribünlerde yaşanan olaylar bu akşam da devam etti.

Siyah-Beyazlı tribünler Nihat'ın 7. dakikada attığı golden sonra 'Yeter Yıldırım Demirören yeter' diye tempo tutarken, 37. dakikada Bobo'nun attığı golden sonra da 'Yönetim istifa ve başkan olsana başkan olsana Gaziantepspor'a başkan olsana' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca tribünler, Demirören'in 'Tribünleri beraber temizleyeceğiz' şeklinde yaptığı açıklamaya da gönderme yaparak 'Temizlesene temizlesene tribünleri temizlesene' tezahüratlarıyla başkanlarına olan tepkilerini göstermiş oldular.

Geçtiğimiz haftalarda oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çeken Rüştü, siyah-beyazlı tribünlere tepki gösterdi.Tecrübeli kaleciyi takım arkadaşı Hakan Arıkan, maç başlamadan önce tribünlere götürmek istedi. Rüştü bu harekete arkadaşının elini iterek karşılık verdi ve İnönü tribünlerine kırgın olduğunu gösterdi.