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Spor

Beşiktaş kasasını da doldurdu

Devler ligi sayesinde 50 milyon euroya yakın gelir elde edildi Ali DANAŞ - İSTANBUL (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5

22 Kasım 2017 13:29

Devler ligi sayesinde 50 milyon euroya yakın gelir elde edildi

Ali DANAŞ - İSTANBUL (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, bu büyük zaferinin yanında ciddi bir para ödülü de kazandı.
1 maç eksiği bulunan Beşiktaş, gruptan çıkma primi olarak 6 milyon euro, galibiyet ve beraberliklerle toplanan 11 puanın 5.5 milyonluk primlerinin de eklenmesiyle toplamında 11,5 milyon euro kazandı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'nden ayak bastı parası olarak da 12.7 milyon euro almıştı.
Reklam ve yayın gelirleri haricinde toplamda 24.2 milyon euroyu kasasına koyan Beşiktaş, son maç olan Leipzig karşılaşmasını da kazanırsa UEFA\'dan aldığı rakam 26 milyon euroya ulaşacak.
Forma satışları, gişe hasılatları (maç başı 1.2 milyon euro) ve yayın gelirleri de eklenince tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi\'nde turu geçen Beşiktaş\'ın bu sezon şimdiye kadar devler ligi sayesinde kazandığı para 50 milyon euroya yaklaştı.

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