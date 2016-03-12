Beşiktaş, Karadeniz turuna 3 puanla başladı: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rize ile karşılaştı. Maç hakem Serkan Çınar'ın düdüğü ile başladı. Son dakikalarında zorlandığı karşılaşmada Rizespor'u 2-1 yenen Beşiktaş, salı günü erteleme maçında Trabzonspor'a konuk olacak.

Maçın ilk 10 dakikası geride kalırken topa daha çok sahip olan ekip Beşiktaş'tı. Kanatlardan etkili pozisyon üretmeye çalışan Beşiktaş'a karşı Çaykur Rize de uzun toplarla orta sahayı hızlı geçerek gol bulma amacında olduğu gözlendi.

13. dakikada Beşiktaş, kontratakla sahasından hızlı çıktı ve Çaykur Rize defansı ceza sahasının hemen önünde Mario Gomez'e faul yaptı. Topun başına geçen Sosa'nın vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.



18. dakikada Marcelo'nun ceza shası içinde topa elli müdahalesi sonuucnda Serkan Çınar penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Deniz Kadah'ın yerden sol köşeye vuruşunu kaleci Tolga Zengin kurtardı.



Golden sonra tehlikeli ataklar üreten Çaykur Rizespor'un 26. dakikada bir topu direkten döndü. Sağdan ortalanan topa müsait pozisyonda Deniz Kadah kafayla vurdu, top direkten döndü.



33. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerim, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlarla buluştu ve Beşiktaş karşılaşmada 2-0 öne geçti.



Maçın kontrolünü tamamen elinde tutan Beşiktaş, 3. gole Mario Gomez ile çok yaklaştı. 38. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Gomez'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.



Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rize ile oynayacağı maçın 11'i belli oldu.



Sİyah-Beyazlılar'da sakatlığı nükseden Ricardo Quaresma, kadrodan çıkarıldı.