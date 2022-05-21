Beşiktaş, kapanışı Konyaspor karşısında yapıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bu akşam İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den yayınlanacak.

Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ismael iç sahada istikrarsız

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, göreve başladıktan sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında 3 iç saha maçına çıktı.

Fransız teknik adam bu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu. Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise 1-1 berabere kaldı.

Josef ve Rosier cezalı

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Valentin Rosier, oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri süren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra dün sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Welinton Souza'nın Konyaspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Beşiktaş rakibine üstünlük kurdu

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 6'sını yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 80 golüne, Konyaspor 38 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor evindeki karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Emre, Serdar, Montero, Umut, Kenan, Can, Emirhan, N'Koudou, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Konyaspor: Sehic, Barış, Musa, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekiçi, Oğulcan, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş son 20 maçın 9'unu kazandı

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 20 maçın 9'unda mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 41 lig maçının 15'inde Konyaspor, 5'inde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

Beşiktaş evindeki 20 maçın 16'sını kazandı

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 20 maçın 16'sını kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 49 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, sahasında son 6 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki son 6 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 6 karşılaşmada 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.