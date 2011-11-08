-Beşiktaş kafasını çalıştırdı İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Beşiktaş, bu sezon hava toplarında büyük başarı yakalayarak, gollerinin yarısını kafa vuruşlarıyla filelere gönderdi. Ligde henüz istediği sıralamayı yakalamayan siyah-beyazlı ekip, yine de maçlarda özellikle yan top organizasyonlarında büyük tehlike oluşturdu. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana dek 16 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 25 gol kaydederken, bunların 12'sini kafa vuruşlarıyla attı. ''Kara kartallar''ın yüksekten uçuşu, son haftalarda özellikle fazlaca ortaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcular, son 5 maçta bulduğu 9 golün 4'ünü kafa vuruşlarıyla rakip filelere göndermesini bildi. Siyah-beyazlı ekip, kafa vuruşlarından gol bulduğu 7 maçta 5 galibiyet elde etti. Bu şekilde gol attığı karşılaşmanın 1'inden beraberlikle ayrılan Beşiktaş, sadece 1 kez yenildi. Beşiktaş, kafayla atılan gollerin büyük bölümünü ise Fiyapı İnönü Stadı'nda kaydetti. Taraftarı önünde 9 kafa golü atan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise bu şekilde 3 gol buldu. -Gollerin yüzde 48'i kafa vuruşuyla- Siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda attığı gollerin yüzde 48'i kafa vuruşlarından geldi. Ceza alanı içinde hava toplarında etkili bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş'ta, Egemen, Almeida, Sidnei ve Holosko 2'şer kafa vuruşuyla gole imza atarken, Ernst, Sivok, Mustafa Pektemek ve Aurelio ise aynı şekilde 1'er gol buldular. Teknik direktör Carlos Carvalhal'in üzerinde dikkatle durduğu kanat organizasyonları, Beşiktaş'ın gollere daha kolay gitmesini sağladı. Carvalhal, daha önceki basın toplantılarında bu yönde ekstra çalışmalar yaptıklarını ifade ederken, oyuncuları da kafayla attıkları golleriyle bunun karşılığını verdiler. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma oyuncuları, hücumda bulundukları sırada gol yollarında etkili olmasını bildiler. Beşiktaş'ın savunma oyuncuları Sidnei ve Egemen, bu sezon attıkları gollerin hepsini kafa vuruşuyla rakip filelere gönderdiler. Bir diğer savunma oyuncusu Sivok da bu şekilde bir gol attı.