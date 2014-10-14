Beşiktaş-Kadıköy vapur seferinde Kobanê'ye destek eylemi

Şehit Sami Akbulut isimli vapura binen eylemciler, "Kobane haklı bizim için de direniyor" yazılı pankart açtı. Saat 10.15’te kalkması beklenen vapur, eylemin uzaması üzerine gecikince Kadıköy rıhtımda bulunan iskeledeki yolcular, camlara vurarak tepki gösterdi. Daha sonra kapıları açan yolcular, vapura bindi. Bu sırada polis de iskeleye gelerek beklemeye başladı.

Nuri Soylu'nun Cihan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, uzun süre vapur bekleyen öfkeli yolcular, polisten önce slogan atmaya devam eden eylemcilere müdahale etti. Yolcularla eylemciler arasında tekme tokat kavga çıktı. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı. daha sonra vapurdan indirilen eylemciler, polis merkezine götürüldü.