Beşiktaş kader maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda puanı bulunmayan Beşiktaş, Avrupa'da yoluna devam etmek için Wolfsburg maçından puan almanın hesaplarını yapıyor. İtalyan hakem Rosetti'nin yöneteceği karşılaşma bu akşam saat 21.45'te başlayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 2 karşılaşmayı da yitiren Beşiktaş, grubun 3. maçında bugün deplasmanda Almanya'nın Wolfsburg takımıyla karşılaşacak.



VfL Wolfsburg Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Roberto Rosetti yönetecek. Karşılaşmada Rosetti'nin yardımcılıklarını Stefano Ayroldi ve Paolo Calcagno yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antonio Damato.



(B) Grubu'nda henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar, Almanya deplasmanından en az bir puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Filip Holosko, Wolfsburg karşısında forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ın bugünkü maça Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Ekrem, Fink, Ernst, Tabata, Tello, Bobo veya Nihat'dan oluşan ilk 11 ile çıkması bekleniyor.



Yusuf Şimsek'in, idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.



Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta da sarı kart gören Çek futbolcu Sivok, bugün de da sarı kart görmesi halinde İstanbul'da oynanacak Wolfsburg karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Grubun diğer maçında ise lider Manchester United, bugün deplasmanda üçüncü sırada yer alan CSKA Moskova ile 19.30'da karşılaşacak.



B Grubu'nda Wolfsburg 3 puan ve averajla 2. sırada yer alırken, puansız Beşiktaş son sırada bulunuyor.



Wolfsburg'un en golcüsü Grafite



UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda oynadığı 2 maçta 4 gol atan Beşiktaş'ın rakibi Wolfsburg, grubun en golcü takımı olarak dikkati çekiyor. Brezilyalı forvet Grafite attığı 3 golle takımının en golcüsü olurken, diğer gol ise Bosna-Hersek Milli Takımı oyuncusu Edin Dzeko'dan geldi.



Wolfsburg, gruptaki ilk maçında CSKA Moskova'yı evinde 3-1 yenerken, ikinci maçında ise deplasmanda Manchester United'a 2-1 yenildi.



Rosetti ile Türk takımları sadece bir maç kaybetti



Wolfsburg-Beşiktaş maçının İtalyan hakemi Roberto Rosetti, bugüne dek milli takımlar ve kulüpler bazında 7 kez Türk takımlarının maçlarını yönetti.



Türk takımları bu karşılaşmaların sadece 1'ini (Ankaragücü-Deportivo Alaves: 1-2) kaybederken, 2 maçı kazandı (Türkiye-Portekiz U-21: 4-2, Türkiye-Makedonya: 3-2), 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı (Galatasaray-Bordeaux: 0-0, Arsenal-Fenerbahçe: 0-0, Gençlerbirliği-Ageleo: 1-1, Hırvatistan-Türkiye: 1-1).