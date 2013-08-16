Beşiktaş iskelesinde denize düşüp boğuldu

İstanbul Beşiktaş iskelesinde arkadaşlarıyla beraber otururken dengesini kaybederek denize düşen Emrah Yavuz boğularak hayatını kaybetti.

Olay saat 03.30 sıralarında Beşiktaş iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaşıyla beraber sahilde içki içen 22 yaşındaki Emrah Yavuz, tuvaletini yapmak isterken dengesini kaybederek denize düştü. Yavuz'un düştüğünü gören arkadaşları ve çevre bulunan bazı vatandaşlar da denize atlayarak onu kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri de arama çalışmaları başlattı. Deniz polisleri tarafından denizden çıkartılan Yavuz'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yavuz olay yeri hayatını kaybetti. Arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Yavuz'un cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olayın görgü tanığı, Ümit Gençtürk isimli vatandaş da, "Biz ileride oturuyorduk denize düşen kişiyi görünce hemen üç dört kişi suya atladık. Suyun dibinde görüyorsun elinden tutmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra polisler geldi çıkardı. Fakat vatandaş hayatını kaybetmişti. Ben suda 10 dakika kaldım, şahıs da 20 dakika kalmıştır" şeklinde konuştu.