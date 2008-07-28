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Spor

Beşiktaş İnönü'yü bırakmıyor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu, yeni sezonda maçların BJK İnönü Stadı'nda oynanmaya devam edileceğini açıkladı...

28 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - 

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu, Beşiktaş TV'ye yaptığı açıklamada, stat projesiyle ilgili yaptıkları tüm girişimlere rağmen Anıtlar Kurulu'nun konuyu karara bağlamadığını ifade ederek, süreçten takımın ve taraftarların etkilenmemesi için bu sezon da maçlarını BJK İnönü Stadı'nda oynayacaklarını kaydetti.

''Bu sezon maçlarımızı kesin olarak İnönü Stadı'nda oynayacağız. Taraftarımız kombinelerini alsın'' diyen Soğancıoğlu, ''Yeni stat projemizle ilgili tüm çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli izinler alındığında proje hayata geçecek. Fakat şu anki durum maçlarımızı İnönü Stadı'nda oynamamızı gerektiriyor'' ifadelerini kullandı.


"ŞAMPİYON OLARAK İNÖNÜ'DE BİTİRECEĞİZ''
Soğancıoğlu, Beşiktaş olarak yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgularken, İnönü Stadı'nı şampiyon olarak kapatacaklarını kaydetti.


Siyah-beyazlı taraftarların rahat olmasını isteyen Soğancıoğlu, ''Bu sene maçlara İnönü Stadı'nda başlayacağız ve inşallah şampiyon olarak İnönü Stadı'nda bitireceğiz. Bu dönemde izinleri alırsak stadın yıkılması ve inşaatın başlaması konusunda her şeyi hazır hale getireceğiz. Ligi bitirdiğimiz anda da inşaatın kazmasını vurmak istiyoruz. Tabii ki, bütün hedefimiz izinleri bir an önce alabilmek ve bir an önce inşaata hazır hale gelmek'' diye konuştu.


''1717 KOMBİNE SATILDI''
Ertunç Soğancıoğlu, yeni sezon öncesi satılan kombine bilet sayısının 1717 olduğunu açıkladı.

Kombine bilet satışlarının çok düşük olduğunu aktaran Soğancıoğlu, ''1717 kombine satıldı ve 2.9 milyon YTL civarında gelir elde edildi. Rakamsal olarak çok kötü değil. 10 Ağustos tarihine kadar kombine satışlarımız sürecek. Bir kez daha söylüyorum. İnönü Stadı'nda bu sezon maçlarımızı oynamamız kesinleşti. Bu bakımdan kimse tereddüt etmesin ve Beşiktaş için kombinesini alsın. Taraftarımızı kombine bilet almaya davet ediyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

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