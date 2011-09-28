-Beşiktaş, İngiliz takımlarıyla 13. kez karşılaşacak İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın deplasmanda İngiltere'nin Stoke City takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 13. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında İngiliz takımlarıyla bugüne dek yaptıkları 12 maçın 3'ünü kazanırken, 6 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı. ''Kara Kartallar'', bu maçlarda toplam 7 gol atarken, kalesinde ise tam 24 gol gördü. Beşiktaş, İngiliz takımları karşısında tarihe geçecek 3 de zafere imza attı. Siyah-beyazlılar, 2003-2004 sezonunda deplasmanda Chelsea'yi 2-0 yenerek tüm dünyayı şaşkına çevirirken, 2007-2008 sezonunda ise Liverpool'u İstanbul'da 2-1'le devirmeyi başardı. Beşiktaş son olarak da 2009-2010 sezonunda ''Devler Ligi''nde Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yendi. Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgilerini İngiliz ekipleri karşısında aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0 yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.