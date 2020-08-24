Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu belli oldu!

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Yunanistan'dan PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu mücadelesinde 25 Ağustos günü saat 21.00’de Toumba Stadyumu’nda Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlı ekipte Adem Ljajic ve Douglas, maç kadrosuna alınmadı. Yeni transferler Welinton, Nsakala ve Mensah ise kadroda yer buldu.

Beşiktaş'ın maç kadrosu şu şekilde;

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Welinton Souza Silva

Rıdvan Yılmaz

Domagoj Vida

Fabrice Nsakala

Georges Nkoudou

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson

Ajdin Hasic

Necip Uysal

Dorukhan Toköz

Bernard Mensah

Jeremain Lens

Tyler Boyd

Umut Nayir

Güven Yalçın

Cyle Larin