Dorukhan iki kaleye de attı, Beşiktaş 1 puanla yetindi

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Geceye damga vuran isim Dorukhan olurken, genç yıldız biri kendi kalesine, biri de Erzurum kalesine olmak üzere iki kez topu ağlara gönderdi.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, ilk yarıda özellikle Quaresma ve Burak Yılmaz'la net fırsatlar yakalasa da Sehic'i geçmeyi başaramayınca devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan Erzurumspor, 69'da Scuk'un vuruşunda Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın aradığı gol ise yine Dorukhan'dan geldi. Beşiktaş'ın yükselen değeri, 78. dakikada kafayla attığı golle skora dengeyi getirdi.

Son dakikalar Beşiktaş'ın büyük baskısıyla geçse de maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 spna erdi. Bu arada 87'de kırmızı kart gören Quaresma Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş 29 puana yükselirken BB Erzurumspor puanını 19'a çıkardı.