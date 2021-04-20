Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken lider Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oluyor.

Beşiktaş 71 puanla ilk sırada yer alırken, maç fazlasıyla 69 puanı olan Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray ise 65 puanda zirve yarışı takibini sürdürüyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Dorukhan, Larin, Aboubakar

Sivasspor 12 haftadır yenilgi yaşamıyor

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor ise 12 haftadır yenilgi yaşamıyor.

Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.