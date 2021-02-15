Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Maçın başlamasına çok az bir zaman kala siyah-beyazlıların ilk 11'i de belli oldu.

Zirve ortaklarından Beşiktaş, düşme hattında bulunan Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

15 Şubat Pazartesi günü Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç saat 16:00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım, 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı.

Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 3 puan topladı. Atakaş Hatayspor ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki deplasman mücadelesinde ise Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği ise ligde beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt; Johansson, Zargo, Arda, Polomat; Furman, Soner, Mugni; Candeias, Sefa, Ayite

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Atiba, Larin, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar