-BEŞİKTAŞ İLK YARIDA GALİP İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Beşiktaş ile Avusturya'nın Rapid Wien takımı arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 2-0 önde kapadı. CSKA Sofya maçında aldığı galibiyetle 2. tura yükselmeyi garantileyen Beşiktaş, Rapid Wien karşısında ilk dakikalarda kontrolü elde bırakmadı. Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Quaresma ile rakip kaleyi yoklayan siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikada etkili olamazken, Rapid Wien ise rakibini az adamla yakalayarak gol aradı. 23. dakikada, rakibiyle çarpışan Zapotocny sakatlanınca yerini Ersan'a bıraktı. Soğuk havada düşük tempoda oynanan karşılaşmada iki takım da topu kontrol edememenin ve organize olamamanın sıkıntısını yaşadı. Genç Ali Kuçik'in acemilikleri dikkati çekerken, Quaresma, Guti ve Tabata gibi usta ayaklar bu oyuncuya destek vermekte zorlandı. Maçın ilk dakikalarında birkaç şut denemesinde bulunan Quaresma, 32. dakikada bu sefer amacına ulaştı ve takımının kullandığı korner atışı sonrası ceza alanı dışından güzel bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş, ikinci gol için arayışlarda bulunduğu dakikalarda kalesinde üst üste tehlikeler yaşadı. Ancak siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada Ernst ile 2. golünü atarak soyunmam odasına 2-0 önde gitti. 15. dakikada Quaresma'nın soldan pasında savunmanın arkasında ceza alanı içinde boş pozisyonda kalan Ali Kuçik'in dokunamadığı top kaleye paralel bir şekilde taca çıktı. 25. dakikada Yasin'in ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Katzer, kötü bir kafa vuruşu yapınca kaleci Cenk meşin yuvarlağa rahat bir şekilde sahip oldu. 32. dakikada Guti'nin sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza yayı önünde önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Quaresma'nın ceza alanı içinde sağ çaprazdan falsolu vuruşunda kaleci Payer topu kontrol edemedi. Ancak pozisyonu takip etmekte ağır kalan Ali Kuçik'in müdahale edemediği meşin yuvarlağa Payer sahip oldu. 42. dakikada Hilbert'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Payer meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 43. dakikada Drazan'ın sağdan ortasında arka direkte seken topu önünde bulan Trimmel'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten döndü. Rapid Wienli oyuncuların bir kez daha müdahale ettiği top bu sefer auta çıktı. 45. dakikada Beşiktaş, ikinci kez korner atışından gol buldu. Guti'nin yine sağdan kullandığı korner atışında altıpasta topla buluşan Ernst, meşin yuvarlağı kafayla filelere atarak farkı 2'ye çıkardı ve Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.