T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, ilk görüşmede Şenol Güneş ile anlaşamadı!

Beşiktaş'ın son iki şampiyonluğunda takımın başında bulunan teknik adam, yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyordu

14 Haziran 2017 17:21

Beşiktaş yönetimi, kulüpteki geleceği konusunda netlik sağlanamayan teknik direktör Şenol Güneş ile yaptıkları ilk görüşmeden olumsuz sonuç aldı. Siyah-beyazlılar, 31 Mayıs itibarıyla Güneş’in sözleşmesini 1 yıl uzatacak opsiyonu kullanmış, ancak tecrübeli teknik adam yeni sözleşme talebinde bulunmuştu.

NTVSpor’un haberine göre, menajeri aracılığıyla yönetime haber gönderen 65 yaşındaki teknik adam, aldığı ücrete zam ve 2 yıllık sözleşme talep etti.

Siyah-beyazlı ekip ile iki sezondur üst üste şampiyonluk yaşayan Güneş, bu sezonlarda 1.5 milyon Euro ücret karşılığı görev yapmıştı. Sözleşmesinde bulunan 1 yıllık uzatma opsiyonunda da aynı ücret olmasına rağmen, yönetim yeni sözleşmeyi 2 milyon Euro’ya çıkarma kararı aldı. Ancak tecrübeli teknik direktörün bu şartları reddederek, yıllık 3 milyon Euro’dan 2 yıllık bir sözleşme istediği öne sürüldü.

ETİKETLER

Şenol Güneşbeşiktaşyönetimteknik direktörsözleşmefikret orman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24