Beşiktaş, ilk görüşmede Şenol Güneş ile anlaşamadı!

Beşiktaş yönetimi, kulüpteki geleceği konusunda netlik sağlanamayan teknik direktör Şenol Güneş ile yaptıkları ilk görüşmeden olumsuz sonuç aldı. Siyah-beyazlılar, 31 Mayıs itibarıyla Güneş’in sözleşmesini 1 yıl uzatacak opsiyonu kullanmış, ancak tecrübeli teknik adam yeni sözleşme talebinde bulunmuştu.

NTVSpor’un haberine göre, menajeri aracılığıyla yönetime haber gönderen 65 yaşındaki teknik adam, aldığı ücrete zam ve 2 yıllık sözleşme talep etti.

Siyah-beyazlı ekip ile iki sezondur üst üste şampiyonluk yaşayan Güneş, bu sezonlarda 1.5 milyon Euro ücret karşılığı görev yapmıştı. Sözleşmesinde bulunan 1 yıllık uzatma opsiyonunda da aynı ücret olmasına rağmen, yönetim yeni sözleşmeyi 2 milyon Euro’ya çıkarma kararı aldı. Ancak tecrübeli teknik direktörün bu şartları reddederek, yıllık 3 milyon Euro’dan 2 yıllık bir sözleşme istediği öne sürüldü.