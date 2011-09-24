-Beşiktaş ile Medical Park Antalyaspor'un 33. randevusu İSTANBUL (A.A) - 24.09.2011 - Beşiktaş ile Medical Park Antalyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 32 lig maçının 22'sini Beşiktaş, 3'ünü Medical Park Antalyaspor kazanırken, 7 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Rekabetteki son 7 lig maçını da kazanan siyah-beyazlıların ligde attıkları toplam 72 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 26 gol kaydedebildi. İki takım arasında ligde geçen sezon ki randevuları Beşiktaş, İstanbul'da 2-1, Antalya'da da 2-0'lık skorlarla kazandı. -Beşiktaş evinde açık ara üstün- Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda, rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'la, 1'ini cezası nedeniyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 16 karşılaşmanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 kez rakibine yenildi, 2 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda Antalyaspor filelerini toplam 38 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü. -Beşiktaş 16 maçtır yenilmiyor- Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında son 16 maçtır ligde yenilgi yüzü görmedi. Rakibine en son 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'daki maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra yaptığı 16 lig maçının 13'ünü kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.