-Beşiktaş ile Gençlerbirliği yarın 77. maçta İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Beşiktaş ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 77. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye dek yapılan maçlarda siyah-beyazlıların 43 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlıların yalnızca 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 28 maçta ise beraberliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın toplam 121 golüne, Gençlerbirliği 51 golle karşılık verebildi. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçlarda Beşiktaş Ankara'da 2-0 galip gelirken, İstanbul'daki karşılaşma 2-2 bitti. -Ankara'da da Beşiktaş üstün- Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 38 lig maçının 20'sini kazanırken, 4 kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 61, kırmızı-siyahlılar ise 28 gol attı. -Beşiktaş 20 maçtır yenilmiyor- Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 20 lig maçında da yenilgi yüzü görmezken, bu süre içindeki 13 maçı kazandı, 7'sinde de berabere kaldı. Gençlerbirliği ile ligde yaptığı son 12 maçtan 10'unu kazanan siyah-beyazlılar, başkent temsilcisi önünde ligdeki son yenilgisini 2000-2001 sezonunda aldı. Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesiyle zorlu serisini tamamlamış olacak. Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı takım, özellikle son dönemde yoğun bir maç temposu içine girdi. 24 Ekim tarihinde Mersin İdmanyurdu karşılaşmasıyla zorlu dönemece giren ve son 11 günde 4 maça çıkan ''Kara Kartallar'', Gençlerbirliği karşısında 14 günde 5. mücadelesini yapacak. Son 11 günde ligde Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe ve Sivasspor ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşı karşıya gelen Beşiktaş, 14. gününde 5 maçını yarın Gençlerbirliği ile oynayacak. -11 günde 3 galibiyet, 1 beraberlik- Beşiktaş, 11 günde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yoğun tempo içinde taraftarlarını sevindirmeyi başardı. Bu süreçte ligde 3 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan aldı. Ligin yanı sıra Avrupa'da mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı takım, bu kulvarda da 1 galibiyet elde etti ve gruptaki iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, 11 günde oynadığı 4 karşılaşmada rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü. -4'te 4, son anda kaçtı- Beşiktaş, sıkıştırılmış maç takviminde 4'te 4 yapmayı son anda kaçırdı. Bu sezon son dakikalarda zaman zaman konsantrasyonunu kaybeden ''Kara Kartallar'', Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi karşılaşmasında 88. dakikada Cristian'ın golüne engel olamayınca sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve 11 günde 4 galibiyet alma fırsatını kaçırdı. -Sonunda dinlenme fırsatı bulacaklar- İki kulvarda mücadele eden Beşiktaş'ta son karşılaşmalarda futbolcuların yorgunluğu belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Üst üste maçlar yapmak zorunda kalan siyah-beyazlı ekibin futbolcuları, bu süreçte mücadele ettikleri maçların son dakikalarında büyük zorluklar yaşadılar. Beşiktaş, yarın Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın ardından uzun bir aradan sonra dinlenme fırsatı bulacak. A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ile 11 ve 15 Kasım tarihlerinde yapacağı play-off maçları nedeniyle lige ara verilmesi böylece en çok siyah-beyazlı takıma yarayacak. 24 Ekim'de başladığı zorlu yolculuğu 6 Kasım'da tamamlayacak ''Kara Kartallar'', bu sayede temposunu düşürecek. -Derbi maçına dinlenerek çıkacak- Gençlerbirliği maçının ardından 14 günlük zorlu süreci tamamlayacak Beşiktaş, Galatasaray ile yapacağı derbi karşılaşmasına ise dinlenerek çıkma fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı takım, milli takım arası sonrası 13 gün maç yapmama fırsatına sahip olacak. Beşiktaş, 20 Kasım Pazar günü Fiyapı İnönü Stadı'nda ezeli rakibiyle yapacağı karşılaşmaya daha diri çıkma şansına sahip olacak.