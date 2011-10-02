-Beşiktaş ile Gaziantepspor'un ligde 51. randevusu İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde yarın 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1979-80 sezonunda başlayan rekabette, bugüne dek 50 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar bu maçların 24'ünü kazanırken, 10'unu yitirdi, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 76 golüne, Gaziantepspor 42 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'da seyircisiz oynanan maç 1-1, Gaziantep'teki karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Öte yandan, iki takım geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de karşılaştı ve rakibini 3-0 ve 2-2'lik sonuçlarla eleyen Beşiktaş finale yükseldi. -Gaziantep'teki maçlar- İki ekip arasında Gaziantep'te yapılan lig maçlarında eşitlik var. Gaziantep'teki 25 maçta taraflar 7'şer galibiyet alırken, 11 maç da berabere sonuçlandı. Kamil Ocak Stadı'nda Beşiktaş 21, Gaziantepspor ise 19 gol attı.